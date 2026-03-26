Eutanasia en debate: el proyecto impulsado por legisladores mendocinos sigue frenado en el Congreso

El debate sobre la eutanasia en Argentina volvió a cobrar relevancia a partir de un proyecto impulsado por legisladores mendocinos que, pese a su impacto, continúa sin avances en el Congreso.

La iniciativa fue presentada con el objetivo de regular la muerte asistida, permitiendo que personas con enfermedades graves, irreversibles o con sufrimiento extremo puedan decidir sobre el final de su vida bajo condiciones específicas.

El proyecto establece una serie de requisitos estrictos, entre ellos el consentimiento informado del paciente, la evaluación médica y la intervención de equipos interdisciplinarios. La intención es garantizar un procedimiento seguro, controlado y respetuoso de la voluntad individual.

Sin embargo, la propuesta genera fuertes debates tanto en el ámbito político como en la sociedad. Mientras algunos sectores la consideran un avance en materia de derechos individuales, otros expresan reparos éticos y religiosos.

A pesar de haber sido presentada hace tiempo, la iniciativa no logró avanzar en su tratamiento legislativo, lo que evidencia la complejidad del tema y la falta de consenso.

Especialistas señalan que la discusión sobre la eutanasia atraviesa aspectos médicos, legales y culturales, lo que dificulta su resolución.

El proyecto permanece “dormido” en el Congreso, a la espera de un contexto político que permita retomar el debate.