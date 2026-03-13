Estudiantes de una escuela de Tunuyán realizaron elecciones con boleta única para organizar la Semana Estudiantil

La actividad tuvo como objetivo no solo elegir a los representantes estudiantiles que darán imagen a su institución del tradicional evento juvenil, sino también ofrecer a los estudiantes una experiencia concreta de formación ciudadana y práctica democrática.

Durante la jornada escolar del día jueves 12, los alumnos de la Esc. Normal Superior General Toribio de Luzuriaga 9-004, participaron del proceso completo de votación: organización de las mesas, emisión del voto y posterior escrutinio. Las categorías elegidas fueron General, Deporte, Seguridad, Cultura, Salud, Prensa y Hacienda, roles que tendrán a su cargo la planificación y coordinación de las actividades durante la Semana Estudiantil.

Desde la institución destacaron que este tipo de propuestas permiten integrar contenidos escolares con aprendizajes reales de participación, fortaleciendo valores como la responsabilidad, el respeto por las decisiones colectivas y el compromiso con la comunidad educativa.

Imagen perteneciente a 8digital.

Si bien la Semana Estudiantil suele generar debates sobre su impacto en el calendario escolar, desde la escuela señalaron que estas instancias también representan oportunidades pedagógicas para trabajar ciudadanía, organización y trabajo en equipo, habilidades fundamentales para la formación integral de los jóvenes.

La jornada se desarrolló con gran participación de los estudiantes, quienes asumieron con entusiasmo el desafío de elegir a sus representantes y comenzar a preparar una de las celebraciones más esperadas del año.