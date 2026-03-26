Escándalo en la Policía de Mendoza: despidos, sanciones y graves irregularidades

Una fuerte crisis sacude a la Policía de Mendoza, donde una investigación interna derivó en una ola de despidos, sanciones y sumarios por diversas irregularidades.

Entre los casos detectados, se encuentran efectivos que habrían presentado certificados médicos falsos para justificar ausencias laborales, lo que constituye una falta grave dentro de la fuerza.

Pero el escándalo no termina allí. También se investiga la posible vinculación de algunos uniformados con un homicidio, lo que eleva la gravedad de la situación.

Las autoridades iniciaron un proceso de depuración interna con el objetivo de reforzar la transparencia y recuperar la confianza en la institución.

Este tipo de situaciones pone en evidencia la importancia de los controles dentro de las fuerzas de seguridad, así como la necesidad de garantizar estándares éticos.

Mientras avanzan las investigaciones, no se descartan nuevas medidas disciplinarias.