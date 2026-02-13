En marzo llega el 30° Encuentro de Municipios Turísticos a Mendoza

Los días 5 y 6 de marzo de 2026, la Ciudad de Mendoza será sede del 30º Encuentro de Municipios Turísticos, una propuesta impulsada por la Red Federal de Turismo junto a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, en el marco de los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Durante dos jornadas, el evento ofrecerá una experiencia integral que combinará cultura, análisis y proyección turística, en sintonía con una de las celebraciones más emblemáticas del país. El epicentro de las actividades será la Plaza Independencia, donde se desarrollará la primera jornada en el Teatro Municipal Quintanilla y en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad.

La agenda incluirá disertaciones de especialistas, espacios de intercambio de experiencias y buenas prácticas de gestión local, además de un análisis detallado de la última temporada estival, con datos concretos aportados por representantes de los distintos destinos.

Del encuentro participarán autoridades municipales, provinciales y nacionales, referentes del ámbito académico y representantes del sector privado. En ese contexto, el Consejo Federal de Municipios Turísticos volverá a sesionar durante la mañana del viernes 6 de marzo, con el objetivo de definir lineamientos, prioridades y acciones conjuntas para la agenda 2026.

Entre los ejes destacados se abordarán el ordenamiento territorial y la sostenibilidad, las nuevas demandas del turismo, los desafíos actuales en la gestión de destinos y las tendencias emergentes, como los municipios gamer y el enoturismo. También se desarrollará un bloque académico junto a universidades de la región, enfocado en el rol del nuevo profesional del turismo.

El encuentro contará, además, con un espacio dedicado a soluciones tecnológicas aplicadas al turismo, donde se presentarán herramientas para la modernización de centros de interpretación y la creación de experiencias más inmersivas en museos y localidades, incluyendo pantallas interactivas, terminales de autogestión y simuladores.

La iniciativa representa una oportunidad clave para fortalecer la agenda turística en un contexto dinámico y desafiante, afianzar vínculos institucionales y promocionar los destinos participantes a través del Punto Federal de Promoción, aprovechando el importante flujo turístico que genera la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Para más información, se puede consultar a través de las redes sociales @redfederaldeturismo o ingresar al sitio web www.redfederaldeturismo.com, donde se encuentra disponible el programa completo y el detalle de las actividades.