El Rally de las Bodegas pasará por Tupungato este fin de semana y podrá verse en la plaza departamental

El departamento de Tupungato será uno de los escenarios del tradicional Rally de las Bodegas, un evento de carácter internacional que reúne a vehículos históricos y que cada año forma parte del calendario oficial de la Vendimia.

En su Etapa 2, prevista para el sábado 14 de marzo, la competencia recorrerá distintos puntos del Valle de Uco y tendrá su paso por el centro del departamento. Según el cronograma, se estima que entre las 15 y las 16 horas los autos clásicos llegarán a la Plaza Departamental General San Martín de Tupungato, donde vecinos, vecinas y turistas podrán observar de cerca estas unidades históricas.

El rally, que este año celebra su 23° edición, es una de las competencias más reconocidas del país dentro de su categoría y reúne a aficionados del automovilismo, coleccionistas y amantes de los autos antiguos.

La presencia del rally en Tupungato promete convertirse en uno de los principales atractivos del fin de semana, brindando un espectáculo único para el público que podrá apreciar vehículos de distintas épocas y estilos.

Además del paso de la competencia, la jornada del sábado incluirá otras propuestas para disfrutar de la ciudad. Desde las 17 horas se realizará una nueva edición del Paseo Peatonal Tupungato sobre la avenida Belgrano, con propuestas gastronómicas, música en vivo y actividades recreativas.

Más tarde, desde las 18 horas, en la explanada municipal se llevará adelante el evento reprogramado por el Día Internacional de la Mujer, denominado “Hacele zoom a tu voz, viví sin filtro tu historia”, con actividades informativas, sorteos y presentaciones artísticas.

Las propuestas continuarán el domingo desde las 17 horas con el Paseo Artesanal Tupungato, donde emprendedores y artesanos locales ofrecerán productos como accesorios, indumentaria, artículos para el hogar, plantas y distintas elaboraciones regionales.

De esta manera, Tupungato se prepara para vivir un fin de semana con fuerte protagonismo del Rally de las Bodegas, acompañado por actividades culturales y comerciales pensadas para toda la comunidad y los visitantes.