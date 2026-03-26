El IANIGLA cuestionó la reforma de la Ley de Glaciares y alertó por riesgos ambientales

El IANIGLA expresó fuertes críticas a la propuesta de reforma de la Ley de Glaciares, advirtiendo sobre posibles riesgos para el ambiente.

Desde el organismo señalaron que los cambios podrían debilitar los mecanismos de protección de los glaciares, que son reservas estratégicas de agua.

Los especialistas destacaron la importancia de mantener estándares estrictos para preservar estos ecosistemas, especialmente en un contexto de cambio climático.

El debate sobre la ley involucra intereses económicos y ambientales, lo que genera tensiones entre distintos sectores.

Mientras algunos impulsan modificaciones para facilitar actividades productivas, otros advierten sobre el impacto que esto podría tener en el equilibrio ecológico.