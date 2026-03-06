El Gobierno reglamentó la reforma laboral: nuevos cambios

El Ejecutivo nacional oficializó la reglamentación de la reforma laboral incluida en la Ley Bases. La medida introduce modificaciones en el sistema de indemnizaciones, el período de prueba y la registración laboral, con el objetivo de flexibilizar las relaciones laborales y promover el empleo formal.

El Gobierno nacional oficializó la reglamentación de la reforma laboral, una de las principales modificaciones impulsadas dentro de la Ley Bases. La medida fue publicada mediante un decreto que establece cómo se aplicarán distintos puntos de la normativa en el ámbito laboral.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la implementación de nuevas reglas para el sistema de indemnizaciones, así como la posibilidad de crear fondos de cese laboral que podrían reemplazar el esquema tradicional de compensación por despido. Estos fondos se financiarían con aportes de los empleadores y funcionarían como un mecanismo alternativo para cubrir las desvinculaciones.

La reglamentación también modifica el período de prueba para los trabajadores y establece herramientas destinadas a simplificar la registración laboral. Además, incluye medidas orientadas a facilitar el blanqueo de empleados que actualmente se encuentran en la informalidad, con beneficios y reducciones de sanciones para las empresas que regularicen la situación de sus trabajadores.

Otro de los puntos centrales apunta a modernizar las relaciones laborales mediante nuevas modalidades de contratación y regulaciones para trabajadores independientes o vinculados a plataformas digitales. El Gobierno sostiene que estos cambios buscan actualizar normas que, en algunos casos, se mantienen vigentes desde hace décadas.

La reforma laboral generó posiciones enfrentadas entre distintos sectores. Mientras el oficialismo afirma que la medida puede incentivar la creación de empleo formal y reducir la litigiosidad laboral, organizaciones sindicales y sectores de la oposición cuestionaron el alcance de las modificaciones y advirtieron sobre posibles retrocesos en derechos laborales.