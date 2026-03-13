El Gobierno autorizó $5 mil millones extra para una obra en el río Tunuyán: qué harán

El Gobierno de Mendoza autorizó un incremento de $5.000 millones en el presupuesto destinado a la modernización del sistema de riego Rama Chimba, una obra estratégica ubicada en el tramo inferior del río Tunuyán y fundamental para el abastecimiento de agua en zonas productivas del Valle de Uco.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto 426 firmado por el gobernador Alfredo Cornejo, que establece la ampliación del financiamiento previsto para avanzar con el proyecto durante el ejercicio 2026.

Según se detalla en el documento oficial, el aumento presupuestario se sustenta en una mayor recaudación estimada vinculada al propio proyecto, denominado “Modernización del Sistema de Riego Rama Chimba – Río Tunuyán Inferior”. Esta iniciativa forma parte de un plan de inversión en infraestructura agrícola financiado originalmente mediante el préstamo BIRF 8867-AR del Banco Mundial, dentro del Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural.

La ejecución de las obras está a cargo del Departamento General de Irrigación, organismo responsable de la infraestructura hídrica provincial (que lidera los trabajos técnicos y operativos). En paralelo, la coordinación administrativa, contable y financiera del proyecto depende de la Unidad de Financiamiento Internacional del Ministerio de Hacienda y Finanzas de Mendoza (encargada de administrar los fondos y supervisar su aplicación).

En tanto, la planificación estratégica y la evaluación del proyecto se articulan a través de la Entidad de Programación y Desarrollo Agropecuario (organismo que interviene en la definición de políticas vinculadas al desarrollo productivo rural).

De acuerdo con lo que surge del expediente administrativo, la ampliación del financiamiento también responde a la falta de transferencias comprometidas por el Gobierno nacional, situación que obligó a la provincia a buscar alternativas para sostener el avance de la obra.

Frente a ese escenario, Mendoza ratificó un convenio específico para utilizar recursos provenientes del fideicomiso de resarcimiento por los daños de la promoción industrial (un fondo provincial destinado a financiar proyectos estratégicos). La disponibilidad de esos recursos fue avalada por Mendoza Fiduciaria, encargada de administrar ese instrumento financiero.

Finalmente, el decreto también establece modificaciones en distintas partidas del presupuesto provincial para reflejar el nuevo esquema de financiamiento, ajustes que alcanzan tanto al presupuesto de erogaciones de la administración central como a los recursos figurativos y a la estructura financiera prevista para 2026.