Día del Amigo: cuáles son las fiestas habilitadas en el Valle de Uco

Con motivo de los festejos por el Día del Amigo, este fin de semana se realizarán distintas celebraciones habilitadas en el Valle de Uco, en el marco del operativo de control que llevará adelante la Dirección de Diversión Nocturna de Mendoza junto a las fuerzas de seguridad y los municipios.

Según informaron fuentes oficiales, en toda la provincia fueron autorizadas 22 fiestas, que serán fiscalizadas por más de 30 inspectores, además de contar con campañas de prevención y controles para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes.

Fiestas habilitadas en el Valle de Uco

En el Valle de Uco, las celebraciones autorizadas se distribuirán en los tres departamentos.

En Tupungato, los eventos habilitados serán en:

La Fortaleza.

Jean Bousquet.

En Tunuyán, las fiestas autorizadas tendrán lugar en:

TunuYork (evento diurno).

Colombia, en Colonia Las Rosas.

Valle House, en La Puntilla.

Justo Rufino.

Sofía.

En San Carlos, los espacios habilitados son:

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Alpataco.

Agorra Boliche.

Garden House.

Desde las autoridades señalaron además que durante este sábado podrían sumarse nuevas habilitaciones, por lo que recomendaron consultar la información oficial antes de asistir a cualquier evento.