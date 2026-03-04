Detuvieron al hombre del video viral con una ametralladora en Las Heras: quedó imputado

Un hombre fue detenido durante la madrugada en Las Heras luego de que efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) le secuestraran una pistola ametralladora calibre 9 milímetros, considerada arma de uso militar. La aprehensión se produjo en el barrio 13 de Junio y el sospechoso quedó a disposición de la Justicia por portación ilegal de arma de guerra.

Según la información oficial del Ministerio de Seguridad y Justicia, el procedimiento ocurrió alrededor de las 0.10, cuando un móvil policial realizaba tareas de patrullaje preventivo en jurisdicción de la Comisaría 43ª. En la intersección de calles Las Águilas y El Volcán, los efectivos detectaron un Fiat Uno blanco estacionado con daños visibles.

Al advertir la presencia policial, el conductor descendió del vehículo e intentó ingresar rápidamente a una vivienda cercana con un objeto oculto bajo la axila. Fue interceptado a pocos metros y, al ser reducido, dejó caer el arma.

De acuerdo con el parte, se trata de una pistola ametralladora modelo PA3, con cargador para 30 proyectiles y municiones colocadas, cuyo número de fabricación estaba limado. El rodado también fue secuestrado para peritajes.

Desde la cartera que conduce el Gobierno provincial señalaron que existe la sospecha de que el detenido podría ser el mismo individuo que aparece en un video difundido en redes sociales, donde se escuchan disparos de alta cadencia en las inmediaciones del barrio privado La Bastilla. Esa grabación motivó días atrás un amplio despliegue policial en la zona.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal 1 de Las Heras y fue caratulada como averiguación por portación ilegal de arma de guerra. En el lugar trabajó Policía Científica para realizar las pericias correspondientes sobre el arma y el vehículo.

El antecedente: megaoperativo en el barrio 8 de Abril

La detención se da en un contexto de recientes procedimientos en el departamento. El pasado 28 de febrero, el Ministerio de Seguridad llevó adelante un megaoperativo en el barrio 8 de Abril, donde fueron detenidas 17 personas tras 13 allanamientos simultáneos.

En esos domicilios se incautaron pistolas 9 milímetros, un arma calibre 11.25 con cargadores completos, un revólver calibre 32, rifles calibre 22 y otros elementos. Además, se hallaron casi 500 municiones de distintos calibres.

Durante los procedimientos también se secuestraron plantas de cannabis, cogollos fraccionados, más de 100 gramos de cocaína, una balanza digital y 26 teléfonos celulares que serán peritados.

Ahora, los investigadores intentan determinar si existe conexión entre aquel operativo y el arma incautada en la madrugada, mientras avanza la causa judicial para establecer responsabilidades y eventuales vínculos del detenido con los hechos que generaron alarma en la zona.