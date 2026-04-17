Desalojaron una escuela de Tupungato tras una amenaza de tiroteo

El hecho ocurrió en la escuela Emilia Herrera de Toro. Suspendieron las clases y pidieron a las familias retirar a los alumnos.



Momentos de tensión se vivieron en las últimas horas en Escuela Emilia Herrera de Toro, donde una amenaza de tiroteo obligó a activar protocolos de seguridad y desalojar el establecimiento.

El episodio generó preocupación en toda la comunidad educativa y derivó en la suspensión de la jornada escolar. Desde la institución solicitaron a las familias que retiraran a los estudiantes de manera inmediata, con el objetivo de resguardar su seguridad.

La escuela, ubicada en el centro de Tupungato, fue evacuada de forma preventiva mientras se evaluaba la situación y se evitaba cualquier posible riesgo.

Este hecho se suma a una serie de amenazas similares que se vienen registrando en distintas instituciones educativas de la provincia y del país. Según trascendió, ya se han reportado más de 20 casos en Mendoza en los últimos días.

Las autoridades investigan el origen de estos mensajes, que en muchos casos estarían vinculados a contenidos difundidos en redes sociales.

La situación continúa en desarrollo y se aguardan precisiones oficiales sobre lo ocurrido.