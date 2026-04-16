Denuncian a dos ediles de Guaymallén por golpes y empujones en el Concejo Deliberante

Un nuevo episodio de violencia sacude a la institución municipal tras una acalorada discusión entre concejales. Testigos aseguran que hubo gritos y agresiones físicas que terminaron con una presentación ante la Justicia de Mendoza.

El Concejo Deliberante de Guaymallén vuelve a quedar en el centro de la polémica este jueves 16 de abril de 2026. Lo que comenzó como un debate legislativo terminó en un escenario de caos, con denuncias cruzadas por maltrato, empujones y agresiones físicas entre miembros de distintas bancadas, empañando una vez más la labor institucional del departamento más poblado de la provincia.

Cronología de una sesión violenta

Según los relatos de quienes se encontraban en el edificio de calle Libertad, la tensión escaló rápidamente durante el tratamiento de un proyecto sensible. Los gritos comenzaron a escucharse desde los pasillos, pero la situación pasó a mayores cuando dos ediles se trenzaron en una disputa que, de acuerdo a la denuncia, incluyó contacto físico y forcejeos frente a otros empleados y asesores.

Los detalles de la denuncia judicial

Tras los incidentes, los protagonistas se trasladaron a la oficina fiscal para dejar asentado lo ocurrido. Los puntos clave del escándalo en Guaymallén son:

Agresiones físicas Se denunciaron golpes y empujones que habrían dejado marcas en uno de los involucrados.

Se denunciaron golpes y empujones que habrían dejado marcas en uno de los involucrados. Violencia institucional Algunos ediles calificaron el hecho como un atropello a la democracia y a las formas que debe guardar un funcionario público.

Algunos ediles calificaron el hecho como un atropello a la democracia y a las formas que debe guardar un funcionario público. Testigos presenciales Personal de seguridad y administrativos del Concejo fueron citados para prestar declaración sobre lo observado durante la gresca.

Antecedentes de conflictos en Guaymallén

Este no es el primer cruce fuerte en el recinto guaymallenino durante este abril de 2026. El clima político en el departamento viene enrarecido por fuertes diferencias en la gestión de recursos y nombramientos, lo que ha transformado las sesiones ordinarias en campos de batalla dialécticos que, en esta ocasión, cruzaron el límite de lo físico.

Posibles sanciones y consecuencias políticas

Desde la presidencia del cuerpo legislativo evalúan aplicar sanciones que podrían incluir la suspensión de los ediles involucrados mientras avance la investigación judicial. Por su parte, los bloques opositores han solicitado una sesión especial para repudiar los hechos y exigir un código de ética más severo para los representantes del pueblo.

La sociedad de Guaymallén observa con indignación cómo los problemas de los vecinos quedan en segundo plano frente a las disputas personales de quienes deben legislar para mejorar la calidad de vida en el departamento.