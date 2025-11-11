De tres o cuatro días: la verdad sobre el fin de semana largo de noviembre

Noviembre tiene un fin de semana largo gracias al feriado del Día de la Soberanía que es el 20 de noviembre, pero hay varias preguntas: ¿Qué día será feriado? ¿El 21 o 24 de noviembre o los dos días? ¿El fin de semana largo será de 3 o 4 días?

El dato es de vital importancia para muchas personas, ya que no son muchos los feriados que quedan antes de que termine el año y mucho menos los fines de semana largo que permiten algún descanso o una escapada a algún lugar.

¿Por qué se traslada el feriado del Día de la Soberanía?

El movimiento de la fecha se debe a la normativa vigente que habilita al Poder Ejecutivo a trasladar feriados nacionales para fomentar la actividad turística interna. Cuando el 20 de noviembre cae en jueves, como ocurre en 2025, el feriado se pasa al lunes siguiente.

De este modo, el lunes 24 de noviembre será considerado feriado nacional inamovible a efectos laborales y educativos, con descanso obligatorio para trabajadores y estudiantes.

Viernes 21: día no laborable turístico

A diferencia del feriado nacional, el día no laborable tiene una característica particular:

la asistencia al trabajo queda a criterio del empleador.

– Si el trabajador presta tareas, el pago es el habitual, sin recargo.

– Si el empleador decide no exigir asistencia, corresponde día libre.

Este día forma parte de los tres “puentes turísticos” que el Gobierno puede fijar al año. En 2025 ya se habían asignado uno en mayo y otro en agosto; el de noviembre es el último del calendario.

Qué dice la ley sobre trabajar en feriados o días no laborables

La Ley de Contrato de Trabajo (20.744) detalla la diferencia entre ambas figuras:

– Feriado nacional (art. 181): si se trabaja, se paga doble la jornada.

– Día no laborable (art. 182): es optativo para el empleador. Si se trabaja, se cobra el salario habitual.

Esta distinción impacta en la planificación de empresas, comercios y personal, sobre todo en actividades que se intensifican durante los fines de semana largos, como hotelería y gastronomía.

Turismo y movimiento económico

La elección del viernes 21 como puente responde al objetivo de estimular el turismo interno en uno de los últimos tramos del año. Los fines de semana largos suelen generar:

– Mayor ocupación hotelera.

– Actividad en destinos regionales.

– Incremento en consumo gastronómico y recreativo.

Según datos del Ministerio de Turismo, los fines de semana largos representan uno de los motores principales de la actividad económica en provincias con atractivo turístico.

¿Qué otros feriados quedan en 2025?

Tras el fin de semana largo de noviembre, el calendario de feriados inamovibles incluye:

– Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

– Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Ambos feriados cerrarán el cronograma oficial del año.

LV/MU