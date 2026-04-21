El endurecimiento de las actas viales durante este martes 21 de abril de 2026 revela un alto nivel de incumplimiento de las normas. Las faltas más comunes incluyen la falta de documentación, el uso del celular y el exceso de velocidad en los accesos.

La Policía Vial de Mendoza intensificó sus operativos de saturación en los principales corredores de la provincia, arrojando estadísticas que preocupan a las autoridades de transporte. Según los datos oficiales del último operativo, la mitad de los vehículos detenidos para control terminan con una infracción, lo que demuestra una preocupante falta de conducta al volante por parte de los mendocinos.

Las infracciones más recurrentes en Mendoza

Los operativos desplegados en el Acceso Este, Acceso Sur y Ruta 40 han permitido detectar un patrón de faltas que se repite en casi todos los departamentos:

Falta de documentación obligatoria Conductores que circulan sin el seguro al día o con la licencia de conducir vencida.

Conductores que circulan sin el seguro al día o con la licencia de conducir vencida. Uso de dispositivos electrónicos El manejo con celular en mano sigue siendo la causa principal de multas por distracción.

El manejo con celular en mano sigue siendo la causa principal de multas por distracción. Fallas lumínicas y técnicas Vehículos que circulan con luces quemadas o sin la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente.

El impacto económico de las multas

Con el valor de la Unidad Fija (UF) actualizado para este 2026, las sanciones representan un golpe significativo para el bolsillo de los infractores. Las multas gravísimas, como conducir bajo los efectos del alcohol o sin licencia, pueden superar cifras millonarias, buscando desalentar las conductas de riesgo que terminan en siniestros fatales.

«No buscamos una finalidad recaudatoria, sino que el conductor comprenda que una falta técnica o una distracción puede costar una vida», explicaron desde la Jefatura de Policía Vial.

Controles de alcoholemia y velocidad

Durante este martes 21 de abril, los puestos de control móviles han sumado radares de última generación para medir la velocidad en zonas urbanas. Además, se han reforzado los tests de alcoholemia, especialmente en las zonas de locales gastronómicos, donde la tolerancia cero sigue siendo la bandera de la gestión vial en la provincia para reducir la mortalidad en rutas.

Recomendaciones para evitar sanciones

Para circular sin inconvenientes por las rutas mendocinas, se recuerda a la población verificar: