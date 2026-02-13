Con un 90% de avance de obra, la rotonda del ingreso a Tunuyán ya está en su tramo final



La nueva rotonda de ingreso a la ciudad de Tunuyán brindará un mejor ordenamiento del tránsito vial para vehículos livianos y camiones, ya que empalma la Ruta Nacional 40 con el desvío de carga pesada de la Ruta Provincial 90 – Melchor Villanueva, y se encuentra en su tramo final para ser prontamente habilitada.

Con un avance de obra del 90%, se concluyó el hormigonado de la nueva calzada del intercambiador vial, así como también de los tramos de aproximación al empalme.

La obra, de vital importancia para el departamento, fue financiada por el Gobierno de la Provincia tras rubricar un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad. Esta repartición aportó y aprobó el proyecto definitivo, dado que la zona de intervención comprendía no solo el ingreso a la RP 90, sino también la Ruta Nacional 40.

El nuevo diseño vial permitirá a los camiones que se trasladan desde Melchor Villanueva hacia la RN 40 girar hacia la izquierda en la rotonda sin peligro de accidentes o bloqueo del tránsito, como ocurría hasta hace poco tiempo, cuando existía un triángulo vial cuya prestación resultaba insuficiente para la transitabilidad de esa intersección.

El desvío de carga pesada por la RP 90 evita que los camiones atraviesen el centro de la ciudad de Tunuyán, tanto para continuar hacia el sur como para buscar otras rutas hacia el oeste.

Su utilidad permite que el transporte de cargas evite el microcentro, rodeando la ciudad de Tunuyán, para reincorporarse a la RN 40 unos kilómetros más adelante, así como también vincularse con mayor facilidad y comodidad a la RP 92, que da conectividad con el oeste vitivinícola del departamento.