Cómo prevenir el golpe de calor en medio de las altas temperaturas

Con la persistencia de la masa de aire cálido sobre el centro del país y alertas rojas en diversos puntos del conurbano, el Ministerio de Salud y especialistas médicos advierten sobre los riesgos del golpe de calor. Esta condición, que ocurre cuando el cuerpo no puede regular su temperatura, puede ser grave si no se actúa a tiempo.

Aquí te presentamos las claves para protegerse y los síntomas a los que hay que prestar especial atención:

1. Hidratación y Alimentación:

Agua siempre a mano: No esperes a tener sed para beber. Se recomienda ingerir al menos 2,5 a 3 litros de agua por día.

Evite excesos: Limite las bebidas con cafeína, muy azucaradas o con alcohol, ya que favorecen la deshidratación.

Comidas livianas: Priorice el consumo de frutas y verduras frescas. Evite las comidas pesadas, calientes y de digestión lenta.

2. Protección y Vestimenta:

Ropa adecuada: Usá prendas de algodón, de colores claros y que queden holgadas.

Protección solar: Si tenés que salir, usá protector solar (mínimo FPS 30), gorra o sombrero y anteojos de sol con filtro UV.

Horarios prohibidos: Evitá la actividad física y la exposición al sol entre las 10:00 y las 16:00, cuando la radiación es más agresiva.

3. El cuidado de los más vulnerables:

Bebés y niños: Ofrecerles agua o pecho de manera constante. Mantenerlos en lugares frescos y ventilados.

Adultos mayores: Asegurarse de que beban agua aunque no lo pidan y que no permanezcan en lugares cerrados sin circulación de aire.

4. ¿Cómo detectar un golpe de calor?: Consulte al médico de inmediato si aparecen los siguientes signos:

Temperatura corporal superior a 39°C.

Piel roja, caliente y seca (sin sudor).

Pulso rápido y fuerte.

Dolor de cabeza palpitante, mareos o náuseas.

Confusión o pérdida del conocimiento.