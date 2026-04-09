Cómo estará el tiempo en Mendoza este jueves y por qué será ideal para salir

Este jueves, Mendoza tendrá un día estable y con temperaturas agradables, con una máxima de 25 grados y una mínima cercana a los 13, configurando un escenario ideal para actividades al aire libre.
De acuerdo con la Dirección de Contingencias Climáticas, se espera una jornada con “poca nubosidad y leve ascenso de la temperatura, acompañada por vientos moderados del noreste”, lo que mantendrá condiciones mayormente confortables durante todo el día.
El leve incremento térmico (respecto a días anteriores) no implicará cambios bruscos, sino que se percibirá como una continuidad de un clima otoñal templado y agradable.
En cuanto a la zona de alta montaña, el reporte anticipa un panorama sin complicaciones, con cielo poco nuboso en cordillera (condiciones estables para quienes transiten o realicen actividades en la zona).
Así, la provincia atraviesa una jornada sin sobresaltos climáticos (algo poco frecuente en semanas con mayor variabilidad), consolidando un día propicio para disfrutar al aire libre.