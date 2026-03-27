Combustibles récord en Mendoza: los precios superaron los $2.000 y siguen en alza

Los precios de los combustibles en Mendoza volvieron a aumentar y ya superan los $2.000 por litro en algunas categorías, marcando un nuevo récord histórico.

El incremento se suma a una serie de subas acumuladas en los últimos meses, que impactan directamente en el costo de vida y en la economía cotidiana.

En las estaciones de servicio, los nuevos valores se reflejan tanto en naftas como en gasoil, generando preocupación entre los usuarios.

El aumento no solo afecta a quienes utilizan vehículos particulares, sino también a sectores productivos, transporte y logística, lo que genera un efecto en cadena sobre los precios.

Especialistas advierten que el encarecimiento del combustible es uno de los principales factores que impulsan la inflación, debido a su impacto transversal en la economía.

Además, el contexto internacional, con subas en el precio del petróleo, sigue presionando sobre los valores locales.

Mientras tanto, los consumidores buscan alternativas para reducir gastos, como limitar el uso del vehículo o cambiar hábitos de consumo.