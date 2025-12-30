Clausuraron una mina en El Carrizal por incumplimiento de normativas

La Policía Ambiental Minera (PAM) ordenó la clausura de una mina de tercera categoría ubicada en El Carrizal, en el departamento de Luján de Cuyo, como resultado de un procedimiento de fiscalización que determinó incumplimientos de la normativa vigente.

Durante la inspección, se constató que el emprendimiento no cumplía con los estándares de seguridad exigidos por la legislación vigente, enmarcada en el Código de Procedimiento Minero. Asimismo, se verificó que el responsable de la explotación no había dado cumplimiento a las órdenes previamente impartidas por la Autoridad Minera, situación que agravó el nivel de riesgo detectado en el lugar.

“Estas irregularidades motivaron la adopción de la medida de clausura preventiva, con el objetivo de evitar potenciales daños a las personas que pudieran acceder al área y prevenir impactos negativos sobre el ambiente”, señaló el jefe de la PAM, Guillermo Bickham.

Estas inspecciones, que se han realizado de forma diaria durante todo el año, tienen como objetivo garantizar la trazabilidad de la actividad minera, el ordenamiento del sector, el respeto por la normativa ambiental vigente y la seguridad de las personas, como condiciones indispensables para el desarrollo de una minería responsable en la provincia.

Se recuerda que los inspectores de la Policía Ambiental Minera, debidamente identificados con uniforme y acreditación, tienen libre acceso a todas las instalaciones mineras para supervisar el cumplimiento de las normativas ambientales, de seguridad e higiene.

Las sanciones aplicables incluyen apercibimientos, multas, suspensiones, inhabilitaciones o clausuras, buscando generar un efecto disuasivo ante incumplimientos.

Con estos controles, Mendoza reafirma su compromiso con una minería sostenible, transparente y alineada con los estándares nacionales e internacionales de calidad y protección ambiental.