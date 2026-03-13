Caputo anticipó cuándo la inflación podría bajar del 1% mensual en Argentina

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al último dato de inflación difundido por el INDEC y aseguró que el Gobierno mantiene la expectativa de que el aumento de precios mensual logre ubicarse por debajo del 1% durante el segundo semestre del año.

Las declaraciones se produjeron luego de conocerse que la inflación de febrero fue del 2,9%, el mismo nivel que se había registrado en enero, según el Índice de Precios al Consumidor. Con ese resultado, la suba de precios acumulada en los últimos doce meses alcanzó el 33,1%, mientras que en el primer bimestre del año sumó 5,9%.

Caputo explicó que el dato inflacionario estaba dentro de las previsiones oficiales y señaló que algunos aumentos específicos influyeron en el resultado final, entre ellos la suba de la carne y de las tarifas, que impactaron en el índice del mes.

En ese contexto, el ministro sostuvo que la economía argentina atraviesa un proceso de corrección de precios relativos, vinculado principalmente a la actualización de tarifas y otros valores que, según el Gobierno, habían quedado atrasados durante años.

A pesar de los aumentos registrados en algunos sectores, desde el equipo económico consideran que la tendencia general de la inflación sigue en descenso, lo que permitiría acercarse gradualmente a niveles mensuales más bajos.

El objetivo del Gobierno es que, hacia la segunda mitad del año, la inflación mensual pueda perforar el 1%, una meta que forma parte de la estrategia para estabilizar la economía y consolidar la desaceleración del ritmo de suba de precios en el país.