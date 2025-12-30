Avanzan los trabajos para normalizar el suministro de agua en zonas de Tupungato

El Pozo ubicado en distrito El Peral presenta baja producción de agua debido al deterioro de sus filtros y al ingreso de material mineral que dañó el sistema de bombeo.

El Municipio realizó una primera intervención, donde se detectó la rotura total de la bomba, que ya fue reemplazada.

La zona afectada comprende el sector centro oeste de la ciudad, desde Av. Belgrano hasta el colector aluvional del arroyo El Sauce, con baja presión y cortes en el suministro.

En estos momentos se avanza en una segunda etapa de trabajos para recuperar la producción del pozo y se están realizando trabajos continuos para garantizar el suministro de agua en los hogares.

Sugerencias para la comunidad:

Prever el almacenamiento de agua para uso doméstico

Priorizar el consumo esencial en horarios de mayor demanda

Hacer un uso cuidadoso del recurso durante las celebraciones.