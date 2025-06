Arian tenía 12 años, falleció en un accidente y su familia pide justicia

El siniestro ocurrió el pasado 1 de junio.

El pequeño Arian, viajaba junto a su familia cuando protagonizó un accidente vial y perdió la vida el pasado fin de semana.

El siniestro tuvo lugar en la madrugada del domingo, cerca de las 4 hs, en la intersección de Ruta Nacional 40 y Calle Pellegrini, de San Carlos. Cuando un automóvil Renault 19, conducido por una mujer, circulaba de sur a norte e intentó girar hacia el este. En ese momento, fue impactado en la parte trasera por una camioneta Ford Ranger, manejada por un hombre, lo que provocó que ambos vehículos volcaran sobre la calzada. En el auto, viajaba la conductora, su acompañante y cinco menores, entre ellos Arian.

El niño fue trasladado de urgencia al Hospital Scaravelli, pero debido a la gravedad de las lesiones sufridas confirmaron su deceso.

Ahora su familia pide justicia. A través de las redes sociales viralizaron un sentido mensaje sobre lo sucedido. En diálogo con 8 DIGITAL, sus seres queridos manifestaron su dolor y aseguraron que harán todo lo posible para que el responsable pague. «Queremos que se haga justicia lo antes posible, esto no puede quedar en la nada».

Mensaje de despedida y pedido de justicia:

«Me dirijo al pueblo con el corazón lleno de dolor y la esperanza de que se haga justicia, por el trágico fallecimiento de mi primo Arian Pablo Ivan Reinoso Pardo, quien perdió la vida en un accidente que ocurrió el día 1 de junio en ruta 40 y calle pellegrini.

Este lamentable suceso ha dejado un vacio inmenso en nuestras vidas ya que Arian era un niño de tan solo 12 años con una vida por delante amado por su familia y amigos alguien que no merecía partir de manera tan injusta. Según los hechos reportados donde el señor Julio Moreno que no se encuentra en condiciones de manejar arrasa contra el auto de mi tía Yolanda Reinoso junto a sus acompañantes donde quedan todos hospitalizados, este accidente no solo a sido una tragedia para nosotros como familia sino también un recordatorio de las serias implicaciones que puede surgir cuando no se toman las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de nuestras vidas.

A travez de este claro msj me permito solicitar a nuestro pueblo que nos ayuden a pedir justicia y que Julio Moreno cumpla la condena y se haga cargo de lo sucedido y que esto no quede impune, exigimos que se lleve a cabo una investigación y que se compruebe la irresponsabilidad de este hombre tras ir atrás de ese volante y que se haga justicia en memoria de Arian, sabemos que el camino hacia la justicia puede ser largo y complicado pero tenemos la firme convención de que con el apoyo del pueblo se puede lograr que la verdad salga a la luz, el dolor que sentimos como familia es incalculable una madre que pierde a su hijo un padre devastado y unos hermanos que lloran la ausencia de su hermanito, pero la única forma de empezar a sanar es a través de la justicia y hasta quizás no exista la reparación de los daños causados porque nadie nos devolverá a Arian.

Agradezco a los que nos han acompañado y pedimos colaboración necesaria respecto a que sabemos que Julio Moreno a sido parte de otros accidentes, lamentamos mucho la dolorosa perdida de tu partida las palabras nunca son suficientes en momentos como este pero a veces pueden ayudar a expresar lo que sentimos hoy el mundo perdió una luz pero yo se que donde quieras que estés seguirás iluminando nuestras vidas, tu sonrisa y tu corazón, tu forma de ser estarán siempre con nosotros porque aunque lo intente el vacio que dejaste nunca se podrá reemplazar, lo que quiero dejar en claro es que nunca te vamos a olvidar y sin fin pediremos justicia aunque no tenemos fuerzas por vos y toda tu familia, no tenemos consuelo pero te llevaremos siempre con nosotros no importa el tiempo que pase ni la distancia que pueda separarnos estarás siempre presente, se que la vida no siempre es justa y que a veces no entendemos porque pasan las cosas pero se que ahora estas en un lugar de paz rodeado de luz y tranquilidad con la misma sonrisa que tenias siempre, descansa en paz ,te amamos con todo nuestro corazon mientras tanto nos encargaremos de hacer justicia en grande.. Adiós te amamos. JUSTICIA POR ARIAN REINOSO PARDO»