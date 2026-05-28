Patrullaje de rutina terminó con un detenido y el secuestro de marihuana en Tupungato

El operativo cerrojo se desplegó en las inmediaciones de Callejón Blanco y Meza durante la tarde de este miércoles. Personal de la Policía Contra el Narcotráfico confirmó el pesaje de la sustancia vegetal incautada.

Un hombre de 39 años fue aprehendido por la Policía de Mendoza tras ser sorprendido con una importante cantidad de estupefacientes en la vía pública. El procedimiento se llevó a cabo este miércoles alrededor del mediodía en el departamento de Tupungato, en el marco de las recorridas preventivas habituales que realizan los agentes en la zona.

El operativo estuvo a cargo de los efectivos de la Comisaría 20° y de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP Tupungato). Mientras las cuadrillas patrullaban las inmediaciones de la intersección de Callejón Blanco y Meza, divisaron al sospechoso en la vía pública. Al proceder a identificarlo y realizar una requisa de urgencia, los uniformados hallaron entre sus pertenencias un frasco de vidrio que contenía una sustancia vegetal compatible con marihuana.

Ante el hallazgo, se convocó de inmediato a los especialistas de la Policía Contra el Narcotráfico (PCN), quienes realizaron las pruebas de campo correspondientes y confirmaron que se trataba de un peso total de 71,40 gramos de cannabis. El detenido fue trasladado a los calabozos de la sede policial para el inicio de las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley de Estupefacientes, quedando el caso bajo la órbita de la Oficina Fiscal de Jurisdicción.