Oferta educativa de la Escuela de Suboficiales del Ejército Argentino «Sargento Cabral»

La Escuela de Suboficiales «Sargento Cabral» abrió sus inscripciones para las tecnicaturas con salida laboral inmediata y estabilidad por 35 años. Una joven de Tunuyán hizo historia al convertirse en la primera abanderada del instituto.

La Escuela de Suboficiales del Ejército Argentino “Sargento Cabral” lanzó una convocatoria en el Valle de Uco para incorporar a jóvenes que deseen estudiar alguna de sus 11 tecnicaturas universitarias militares. La propuesta de la institución, ubicada en Campo de Mayo (Buenos Aires), ofrece títulos de pregrado con validez nacional avalados por la Universidad de la Defensa Nacional. Al egresar tras dos años y medio de cursado, los estudiantes obtienen el grado de cabo y aseguran una carrera profesional estable de hasta 35 años de servicio, a diferencia del régimen limitado que poseen los soldados voluntarios.

Las inscripciones se realizan exclusivamente de forma online a través de la página oficial del Ejército Argentino y el plazo permanecerá abierto hasta el próximo 26 de octubre. Los interesados deben tener entre 18 y 23 años, ser argentinos nativos o por opción, contar con el secundario completo (o estar cursando el último año) y no registrar antecedentes penales. Además, deberán rendir un examen de ingreso que evalúa conocimientos de lengua y matemática, una prueba física (flexiones, abdominales y trote de 2 kilómetros) y los correspondientes test médicos y psicotécnicos.

INSCRIPCIONES

El sistema de estudio está diseñado bajo la modalidad de semiinternado, ingresando los domingos por la noche y saliendo los viernes. Durante la semana, los aspirantes combinan la formación académica con el entrenamiento físico y militar. Respecto al financiamiento, la escuela exige un arancel único de inscripción, pero brinda a los estudiantes un haber mensual, alojamiento, alimentación, vestimenta, cobertura médica y la compatibilidad para acceder a las becas nacionales Progresar y Manuel Belgrano, mientras que en otras universidades los chicos tienen que pagar por una tecnicatura, en la Escuela de Suboficiales del Ejército Argentino «Sargento Cabral» se les paga un monto mensual por sus estudios.

La oferta educativa técnica abarca las especialidades de Conducción Operacional (Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros y Comunicaciones), Recursos Materiales, Recursos Humanos, Instrumento de Banda, Tecnología Mecánica, Electrónica, Informática, Aeronaves, Construcciones e Instalaciones Fijas, Armamento y Enfermería. Una vez graduados, los suboficiales acceden a un amplio despliegue profesional que incluye la participación en misiones de paz de la ONU, destacamentos antárticos, cursos de comando, paracaidismo y especializaciones técnicas avanzadas.

El anuncio de la convocatoria en la región estuvo acompañado por un fuerte reconocimiento al orgullo local. Las autoridades destacaron que una joven nacida en el departamento de Tunuyán logró un hito sin precedentes al consagrarse como la primera mujer abanderada en los 145 años de historia que posee la Escuela de Suboficiales del Ejército, marcando un reflejo del potencial de los aspirantes de la zona.

«Ser elegida abanderada fue uno de los mayores honores de mi vida; es un camino exigente, pero lleno de aprendizajes», expresó la uniformada como mensaje de superación para motivar a los nuevos postulantes de la región.