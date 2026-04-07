Anabel Fernández Sagasti respondió a Caputo por su crédito: «Fue en 2018»

La senadora mendocina respondió con ironía al posteo del Ministro de Economía. Aclaró que su préstamo hipotecario fue otorgado en 2018, durante la gestión de Mauricio Macri.

La senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, se convirtió en tendencia tras protagonizar un fuerte cruce mediático con el ministro de Economía, Luis Caputo. El conflicto surgió luego de que el funcionario intentara cuestionar la coherencia de la legisladora kirchnerista respecto a su acceso a créditos bancarios públicos.

El origen de la polémica con Luis Caputo

Todo comenzó cuando el ministro Caputo publicó un mensaje en redes sociales sugiriendo que la senadora se beneficiaba de las herramientas del Estado que ella misma criticaba. Sin embargo, Anabel Fernández Sagasti no tardó en responder con un «carpetazo» histórico que dejó mal parado al titular de la cartera económica.

Con un tono marcadamente irónico, la referente del peronismo mendocino aclaró los detalles de su situación patrimonial:

Fecha del crédito: El préstamo fue otorgado en el año 2018 .

El préstamo fue otorgado en el año . Contexto político: En aquel entonces, el presidente de la Nación era Mauricio Macri .

En aquel entonces, el presidente de la Nación era . Gestión del banco: El crédito hipotecario fue aprobado bajo la conducción de Javier González Fraga en el Banco Nación.

La respuesta viral de Anabel Fernández Sagasti

«Ministro, el crédito me lo otorgaron ustedes», disparó la legisladora, recordándole a Caputo que él mismo formaba parte de aquella administración de Cambiemos. Anabel Fernández Sagasti aprovechó la oportunidad para criticar la gestión actual, señalando la falta de acceso a la vivienda que sufren hoy los argentinos debido a las tasas de interés y la inflación.

Repercusiones en Mendoza y el país

El posteo de la senadora se viralizó rápidamente, sumando miles de interacciones. Desde el entorno de Anabel Fernández Sagasti señalaron que este tipo de ataques intentan desviar la atención de los problemas económicos reales.

Por su parte, el arco político mendocino reaccionó dividido, aunque la mayoría coincidió en que el dato temporal de la senadora fue un golpe de gracia para el argumento del ministro. La polémica deja en evidencia la tensión creciente entre el Gobierno de Javier Milei y la oposición en el Congreso.