Amenazas en escuelas: hay tres jóvenes imputados y refuerzan controles en Mendoza

Lo confirmó la DGE tras una serie de episodios, incluido un caso reciente en Tunuyán. En diálogo con Canal 8, autoridades detallaron las nuevas medidas y protocolos que ya se aplican en las escuelas.

En medio de la preocupación generada por amenazas de tiroteos en escuelas, como la registrada recientemente en Tunuyán, autoridades educativas confirmaron avances en la investigación y nuevas medidas de seguridad en toda la provincia.

Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) informaron que tres jóvenes fueron imputados por intimidación pública en el marco de estos hechos, que en muchos casos estarían vinculados a desafíos virales difundidos en redes sociales.

La información fue confirmada por la directora de Educación Secundaria, Cecilia Páez, en diálogo con Canal 8, donde además detalló que se encuentran evaluando los pasos a seguir ante esta problemática.

Por su parte, el titular de la DGE y ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, fue categórico “El que las hace, las paga. Hay tres personas imputadas e investigadas. Son jóvenes”, expresó, y remarcó que este tipo de acciones “no son una broma, sino un delito”.

Ante este escenario, el organismo oficializó un nuevo “Protocolo de actuación ante amenaza, intimidación pública y retos virales”, que ya comenzó a implementarse en las escuelas de la provincia.

Entre las medidas más relevantes, se habilita a las instituciones a realizar controles sobre las pertenencias de los alumnos. En este sentido, confirmaron que esta posibilidad ya se aplicó en algunos establecimientos durante la jornada.

Asimismo, el protocolo contempla disposiciones excepcionales ante situaciones de riesgo, como solicitar a los estudiantes que asistan únicamente con carpeta y elementos básicos, sin mochilas, para facilitar las tareas de control.

