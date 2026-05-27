Alertan por embarcaciones que llegaron desde áreas afectadas por Ébola

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) informó que detectó embarcaciones con destino a Argentina provenientes de regiones afectadas por brotes de Ébola, situación que motivó la activación de protocolos preventivos sanitarios.

Según detallaron desde el organismo nacional, el seguimiento permitió identificar de manera anticipada movimientos marítimos vinculados a zonas de riesgo sanitario internacional y adoptar medidas de control para evitar posibles consecuencias en el país.

Desde la SIDE señalaron que el operativo se realizó en conjunto con distintos organismos de la Comunidad de Inteligencia Nacional y con el Ministerio de Salud de la Nación, en el marco de tareas de monitoreo y prevención epidemiológica.

De acuerdo con la información oficial, la detección temprana permitió poner en marcha alertas y protocolos de seguridad sanitaria para reducir riesgos vinculados al ingreso de personas o cargas provenientes de áreas afectadas por la enfermedad.

Actualmente, el brote de Ébola genera preocupación en distintos organismos internacionales de salud, especialmente en la República Democrática del Congo, donde las autoridades sanitarias reconocieron que aún se encuentran en una etapa crítica de contención.

El ministro de Salud congoleño, Roger Kamba, indicó que podrían necesitar hasta seis meses para controlar el brote, que ya registra cientos de casos sospechosos y decenas de fallecimientos confirmados.

Según los reportes sanitarios, la variante detectada corresponde a la cepa Bundibugyo del virus del Ébola, una forma menos frecuente de la enfermedad que complica su detección temprana debido a síntomas iniciales similares a los de otras infecciones, como fiebre, vómitos y diarrea.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó el brote como de riesgo “muy alto” a nivel nacional dentro del Congo y “alto” en la región africana, aunque sostuvo que el riesgo global continúa siendo bajo.