River recibe a Blooming: horario, TV y cómo verlo en vivo

River Plate afrontará este miércoles un partido decisivo frente a Blooming por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputará desde las 21.30 en el estadio Monumental y definirá el futuro del equipo millonario en el certamen continental.

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet llega golpeado tras sus últimos resultados y buscará recuperarse ante su gente para asegurar la clasificación a la próxima instancia.

El partido será televisado en vivo por ESPN y también podrá seguirse de manera online a través de Disney+ Premium y las plataformas digitales habilitadas para la transmisión deportiva.

Además, distintas señales deportivas realizarán cobertura minuto a minuto con estadísticas, reacciones y análisis en tiempo real del encuentro entre el equipo argentino y el conjunto boliviano.

El árbitro designado será Roberto Pérez, mientras que el duelo se jugará en el estadio Más Monumental de la Ciudad de Buenos Aires