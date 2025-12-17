Alerta sanitaria en Mendoza: recomiendan no consumir un queso contaminado

El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza, a través del Departamento de Inocuidad Alimentaria, emitió un comunicado tras la detección de la bacteria Listeria monocytogenes en un queso cremoso que no es apto para el consumo. Aunque el producto ya ha superado su fecha de vencimiento, las autoridades advirtieron que algunas personas podrían haberlo conservado más allá de la fecha indicada, ya sea fraccionado o congelado.

El hallazgo fue informado por Senasa mediante el Sistema de Vigilancia Alimentaria (SIVA Nº 5106) y corresponde al producto Queso de pasta blanda Cremón Doble Crema, marca La Serenísima, de 500 gramos, lote 2703, elaborado el 3 de julio de 2025, con fecha de vencimiento 11 de septiembre de 2025. Este queso fue producido por la firma Mastellone Hnos. S.A., establecimiento B-I-05184.

El alerta se emite tres meses después de la fecha de vencimiento, y su propósito es advertir tanto a los consumidores como a las autoridades sanitarias provinciales. Desde el Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza, señalaron: “Las jurisdicciones de todo el país estamos reclamando porque la alerta no se realizó de manera oportuna. Senasa detectó el problema en la empresa, pero entre la detección y este aviso, ha pasado mucho tiempo. ANMAT nos lo comunica recién ahora.”

Daniel Rabino, jefe del Departamento de Higiene de los Alimentos de Mendoza, explicó que, aunque el queso ya no se encuentra en góndola debido al vencimiento del 11 de septiembre, el riesgo persiste porque algunos consumidores suelen cortar, congelar y guardar el producto para su consumo posterior. “Eso no debería hacerse, pero es una práctica común”, señaló Rabino.

La bacteria Listeria monocytogenes puede causar infecciones con síntomas variables, especialmente en adultos mayores, personas inmunosuprimidas y mujeres embarazadas. Las manifestaciones incluyen dolores de cabeza, náuseas, vómitos, fiebre, fatiga y escalofríos, similares a los de una gripe común. En casos más graves, puede provocar meningitis, septicemia o incluso aborto en mujeres embarazadas.