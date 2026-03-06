Alerta por lluvias pone en duda el acto central de Vendimia

El pronóstico anticipa precipitaciones intensas para la noche del sábado y autoridades analizan si el espectáculo principal de la fiesta deberá suspenderse o reprogramarse en la provincia de Mendoza.

La celebración más importante del calendario cultural de la provincia de Mendoza podría verse afectada por el mal tiempo. Un alerta meteorológico por lluvias genera preocupación entre los organizadores del espectáculo central de la Vendimia, que está previsto realizarse al aire libre durante la noche del sábado.

Especialistas en meteorología advirtieron que las precipitaciones podrían ser moderadas a intensas y prolongarse durante varias horas, con acumulación significativa de agua. Este escenario complica la realización del show, ya que el evento reúne a miles de espectadores y a un gran número de artistas sobre el escenario.

Ante esta situación, las autoridades provinciales se encuentran evaluando distintos escenarios. La decisión final dependerá de la evolución del pronóstico y de los informes técnicos de los organismos de emergencia, que deberán determinar si existen condiciones seguras para llevar adelante el espectáculo.

Mientras tanto, el pronóstico también anticipa jornadas húmedas y nubladas durante el fin de semana, con posibilidad de lloviznas e inestabilidad que podrían extenderse incluso hasta el domingo. Por eso, organizadores y autoridades siguen de cerca la situación climática para definir si el acto central se mantiene, se posterga o se reprograma.

La fiesta reúne cada año a miles de mendocinos y turistas, por lo que cualquier cambio en la programación deberá comunicarse con anticipación para garantizar la seguridad del público y de los artistas que participan del espectáculo.