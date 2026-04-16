Alerta en un colegio de Mendoza por el uso de inteligencia artificial para crear fotos falsas de alumnas

El establecimiento educativo advirtió a las familias sobre la circulación de imágenes manipuladas digitalmente. La institución activó protocolos de seguridad y dio intervención a la justicia ante el uso indebido de nuevas tecnologías.

La comunidad educativa de Mendoza se encuentra en alerta este jueves 16 de abril de 2026. Un reconocido colegio de la provincia radicó una denuncia formal tras descubrir que se estaban difundiendo imágenes de carácter íntimo de varias de sus alumnas, las cuales fueron creadas artificialmente mediante herramientas de Inteligencia Artificial (IA).

El mecanismo del engaño digital

Según explicaron las autoridades del colegio, los autores de estas maniobras utilizaron fotografías comunes de las redes sociales de las menores para «entrenar» aplicaciones de IA que generan desnudos o situaciones comprometedoras falsas (conocidas técnicamente como deepfakes). El material resultante fue compartido a través de grupos de mensajería privada, provocando un grave daño a la integridad y privacidad de las estudiantes.

Medidas tomadas por la institución

Tras conocerse el hecho, el colegio emitió un comunicado oficial y tomó las siguientes acciones:

Denuncia penal Se dio intervención a la Unidad Fiscal de Delitos Tecnológicos para intentar rastrear el origen de la creación y difusión del material.

Se dio intervención a la Unidad Fiscal de Delitos Tecnológicos para intentar rastrear el origen de la creación y difusión del material. Gabinete psicopedagógico Se activó un espacio de contención para las alumnas afectadas y sus familias.

Se activó un espacio de contención para las alumnas afectadas y sus familias. Talleres de concientización La institución programó jornadas de formación sobre «ciudadanía digital» y los riesgos del uso malintencionado de la tecnología.

La problemática de los deepfakes en adolescentes

Este caso ocurrido en este abril de 2026 pone nuevamente de manifiesto el vacío legal y los desafíos éticos que plantea la Inteligencia Artificial. Los expertos advierten que la facilidad para acceder a estas herramientas permite que cualquier usuario pueda generar contenido falso con un realismo asombroso, siendo los adolescentes el grupo más vulnerable ante estas prácticas de acoso digital o cyberbullying.

Recomendaciones para los padres

Desde los organismos de seguridad informática de la provincia recomiendan a los progenitores:

Privacidad en redes Revisar que los perfiles de los menores sean privados y que solo personas conocidas tengan acceso a sus fotos. Diálogo abierto Hablar sobre los peligros de subir imágenes que puedan ser capturadas y manipuladas. Denuncia inmediata No borrar las pruebas (capturas de pantalla) y acudir rápidamente a la justicia en caso de detectar contenido sospechoso.

El colegio involucrado ha pedido reserva de identidad para proteger a las menores, pero instó a otros establecimientos de Mendoza a estar atentos, ya que este tipo de maniobras digitales se están replicando con frecuencia en diferentes ámbitos escolares de la provincia.