Alerta amarilla en Mendoza: fuertes lluvias afectan al Valle de Uco

Defensa Civil mantiene un alerta amarilla por condiciones meteorológicas adversas en distintos sectores de Mendoza. En el Valle de Uco, las precipitaciones ya se hacen sentir con intensidad durante las primeras horas de este jueves.

Una intensa lluvia se registra desde temprano en distintos puntos del Valle de Uco, en una jornada marcada por la inestabilidad y el descenso de la temperatura. La situación se da en el marco de un alerta amarilla emitido por Defensa Civil, que advierte sobre la continuidad de las condiciones de viento oeste y nevadas en sectores de la cordillera.

De acuerdo con el aviso, existe probabilidad de lluvias en el Valle de Uco, además de precipitaciones en la precordillera de Las Heras y Luján. En las zonas cordilleranas del centro y norte provincial, en tanto, se mantiene la posibilidad de nevadas y viento del sector oeste, por lo que las condiciones en alta montaña continúan siendo desfavorables.

El pronóstico oficial para este jueves anticipa una jornada mayormente nublada, con descenso de la temperatura, viento moderado del sur y precipitaciones aisladas durante la mañana, con una mejora prevista hacia la noche. Para la cordillera se mantienen las nevadas.

Ante este escenario, se recomienda extremar las precauciones al circular, especialmente en sectores donde pueda acumularse agua o disminuir la visibilidad. También es importante mantenerse atentos a las actualizaciones de Defensa Civil y evitar transitar por zonas anegadas o cauces de agua en caso de que las precipitaciones aumenten su intensidad.