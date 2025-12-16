Aguinaldo: confirmaron la fecha de cobro para los estatales mendocinos

El Gobierno provincial confirmó que el próximo viernes 19 de diciembre los empleados estatales tendrán depositado el medio aguinaldo correspondiente al mes de diciembre.

La novedad se dio a conocer a través de las redes sociales del Poder Ejecutivo, una de las noticias más importantes para la planta de trabajadores del Estado.

«El próximo viernes 19 de diciembre estará depositado el aguinaldo de todos los empleados estatales».

De esta manera, un importante grupo de empleados de la provincia se aseguró tener un ingreso más previo a la celebración de las fiestas.