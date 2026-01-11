Advierten por una modalidad de estafa mediante una falsa notificación por Código QR

Dejan un mensaje en el parabrisas del auto con un código QR para escanear una supuesta infracción de tránsito o por estacionamiento. Al leer la información, los estafadores obtienen los datos personales, de cuentas bancarias y billeteras y clonan el celular.

Si bien se trata de una modalidad que ya se viene realizando hace varios meses, en algunos lugares de veraneo, sobre todo en la costa argentina, volvieron a aparecer los misteriosos mensajes sobre supuestas infracciones de tránsito o estacionamiento, con un Código QR para conocer los detalles de la hipotética multa. Al escanear la información con el teléfono, los estafadores acceden a datos personales sensibles, como contraseñas de cuentas bancarias, billeteras virtuales y hasta pueden clonar toda la información en el dispositivo.

Frente a esta renovada modalidad de estafa, recomiendan no escanear «ningún Código QR del que no se conozca el origen», ya que puede dirigirnos a un sitio web falso, creado para robar datos personales o bancarios o incluso instalar un software malicioso. Además, recuerdan no ingresar información personal o financiera en ningún sitio web al que se acceda a través de un Código Q no verificado.

Recomiendan, además, verificar siempre la autenticidad de cualquier multa, a través de los canales oficiales del organismo de tránsito de la jurisdicción correspondiente, ya sea un municipio o provincia. Finalmente, aconsejan desconfiar siempre de cualquier notificación de multa que carezca de detalles específicos, como número de infracción, el artículo infringido o la entidad emisora y denunciar la situación ante las autoridades locales o la policía.