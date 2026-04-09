El accidente ocurrió en la madrugada de este jueves en la intersección de calles Gorriti y Marciano Cantero. El conductor de la moto perdió el control y la víctima falleció en el acto.

Una mañana teñida de luto sacudió al departamento de Godoy Cruz este jueves 9 de abril. Cerca de las 06:50 horas, un violento accidente de tránsito terminó con la vida de una joven identificada como Cintia Natalia Izquierdo, de 21 años, quien viajaba como acompañante en una motocicleta.

La mecánica del accidente

El siniestro se produjo en la rotonda que une las calles Gorriti y Marciano Cantero. Según el reporte policial de la Comisaría 48, una pareja circulaba en una motocicleta Motomel de 150 cc por Marciano Cantero con sentido de sur a norte.

Al llegar a la rotonda, el conductor —un joven de 19 años identificado por sus iniciales M.L.M— habría perdido la visibilidad de la curva, lo que provocó que colisionara violentamente contra el cordón. El impacto causó que ambos ocupantes salieran despedidos y cayeran pesadamente sobre la carpeta asfáltica.

Víctima fatal y herido grave

Minutos después del choque, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar. Los profesionales médicos confirmaron el fallecimiento inmediato de la joven de 21 años debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Por su parte, el conductor de la moto fue diagnosticado con politraumatismos graves. Tras ser estabilizado en el lugar, fue trasladado de urgencia al Hospital Central, donde permanece bajo observación médica y con pronóstico reservado.

Investigación en curso

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica y efectivos de la Comisaría 48 para realizar las pericias correspondientes y determinar si hubo otros factores, como exceso de velocidad o fallas mecánicas, que influyeron en el desenlace fatal. La causa quedó bajo la órbita de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz.

Este nuevo accidente reaviva la preocupación por la seguridad vial en las rotondas de la zona durante horarios de baja visibilidad, sumando una nueva víctima joven a las estadísticas de siniestralidad en Mendoza este abril.