Zonda: extienden la suspensión y afecta especialmente a los turnos vespertino y nocturno

La Dirección General de Escuelas (DGE) resolvió extender la suspensión de clases presenciales en gran parte de Mendoza este miércoles 6 de mayo, en los turnos vespertino y nocturno, que también quedan alcanzados por la medida debido a la persistencia del viento Zonda.

La disposición abarca a todos los niveles y modalidades en el Gran Mendoza (Ciudad, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo), además de Lavalle, Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato y San Carlos), Malargüe y San Rafael.

Desde el organismo explicaron que la decisión responde a las recomendaciones de Defensa Civil frente a condiciones meteorológicas adversas que pueden representar riesgos, especialmente durante la tarde y noche, cuando se prevé mayor intensidad del fenómeno.

De esta manera, la suspensión no solo se mantiene sino que se refuerza para los turnos vespertino y nocturno, en un contexto de alerta por Zonda que impacta en distintas zonas de la provincia.

En contraste, en la zona Este (San Martín, Junín, Rivadavia y La Paz) y en General Alvear, las actividades escolares continúan con normalidad.