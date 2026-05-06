Avanza en el Senado el debate por la autonomía municipal

La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado dio despacho favorable a un proyecto que propone cambios en la Constitución provincial, con el objetivo de fortalecer la autonomía de las comunas. La iniciativa ya contaba con media sanción de Diputados y ahora quedó lista para su tratamiento en el recinto.

El eje central de la propuesta es la modificación del artículo 197, en línea con lo establecido por la Constitución Nacional, que reconoce mayores atribuciones a los gobiernos locales.

Cambios en la organización de los municipios

Entre los puntos destacados, el proyecto contempla que cada municipio pueda definir su propio esquema institucional. Esto incluye la posibilidad de redactar su Carta Orgánica y establecer la forma de renovación de sus concejos deliberantes, eliminando la obligatoriedad de hacerlo por mitades cada dos años.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la medida apunta a actualizar el marco normativo vigente y saldar una deuda pendiente en materia institucional con los gobiernos locales.

Alcances y límites de la reforma

Si bien la iniciativa amplía el margen de autonomía, también mantiene ciertos controles. Los municipios no podrán crear nuevos impuestos y continuarán bajo la supervisión de organismos provinciales como el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado.

Además, el proyecto contempla la participación de las comunas en el sistema de coparticipación, buscando equilibrar el reparto de recursos y evitar desigualdades entre distintos departamentos.