Presentan una muestra pictórica con impronta espiritual en Tunuyán

La artista Ana María Núñez exhibirá por primera vez su colección de obras, una serie inspirada en temáticas religiosas que incluyen representaciones de vírgenes y escenas cargadas de simbolismo, pensadas para invitar a la reflexión y la contemplación.

La jornada no solo incluirá la exposición de sus pinturas, sino también un recorrido por su historia personal, compartida a través de relatos que conectan su vida con su obra.

Como parte del encuentro, la artista estará acompañada por su hijo en guitarra, con quien interpretará un repertorio de música popular que sumará una dimensión sonora a la experiencia artística.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro donde el arte, la identidad y la expresión se integren en una experiencia única abierta a la comunidad.