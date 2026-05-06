Abren inscripciones para el curso de manipulación de alimentos en Tupungato

La propuesta se dictará durante el mes de mayo y está destinada a todas aquellas personas que trabajen, o puedan trabajar, en contacto con alimentos en cualquiera de sus etapas: elaboración, fraccionamiento, almacenamiento, transporte o comercialización.

Desde el área de Bromatología municipal recordaron que esta formación es obligatoria, ya que garantiza prácticas adecuadas de higiene y seguridad alimentaria, fundamentales para prevenir riesgos sanitarios y proteger la salud de la comunidad.

En este sentido, la coordinadora del área, Carolina Manoni, destacó la importancia de que trabajadores y emprendedores del sector cuenten con esta certificación, que además es requerida para el funcionamiento de numerosos establecimientos.