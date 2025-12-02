Vuelven las altas temperaturas

El calor se sentirá con intensidad.

Tras algunos días de respiro, Contingencias Climáticas informó que vuelve el calor y que la máxima llegará a los 38 grados en los próximos días.

¿Cómo estará este martes 02-12-2025?

Este martes estará algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Tormentas aisladas en el este provincial. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 34°C | Mínima: 16°C

Miércoles 03-12-2025

El miércoles estará caluroso y algo nublado, vientos moderados del noreste. Precipitaciones aisladas hacia la noche.

Máxima: 37°C | Mínima: 21°C

¿Cómo estará este jueves 04-12-2025?

Este jueves estará caluroso e inestable con nubosidad variable, tormentas aisladas hacia la noche.

Máxima: 38°C | Mínima: 23°C

Viernes 05-12-2025

Caluroso e inestable con nubosidad variable, tormentas aisladas hacia la noche.

Máxima: 37°C | Mínima: 23°C