La votación dividió aguas en la representación de Mendoza. Mientras algunos legisladores apoyaron los cambios para favorecer la minería, otros alertaron por el riesgo hídrico en la provincia.

El debate por la modificación de la Ley de Glaciares volvió a poner a los representantes de Mendoza en el centro de la escena nacional este jueves 9 de abril de 2026. La reforma, que busca flexibilizar las áreas de protección para permitir el desarrollo de proyectos mineros en la cordillera, generó posturas encontradas entre los legisladores mendocinos.

El tablero de votos en Mendoza

Como es habitual en temas que tocan la matriz productiva y el cuidado del agua, el voto de los diputados por Mendoza no fue unánime. Aquí el detalle de cómo se posicionó cada bloque:

A favor de la reforma (Votos Positivos):

Los legisladores que apoyaron los cambios argumentaron que la actual ley es «demasiado restrictiva» y frena inversiones millonarias.

Bloque La Libertad Avanza y aliados de la UCR: Defendieron la necesidad de «seguridad jurídica» para la actividad minera.

Defendieron la necesidad de «seguridad jurídica» para la actividad minera. Argumento clave: Aseguran que la reforma solo afecta al área periglacial no activa, permitiendo la exploración sin dañar el recurso hídrico.

En contra de la reforma (Votos Negativos):

Por otro lado, los diputados que rechazaron las modificaciones sostuvieron que se pone en peligro la «fábrica de agua» de Mendoza.

Bloque Unión por la Patria y sectores del radicalismo: Manifestaron que cualquier cambio en la zona periglacial impactará directamente en el caudal de los ríos mendocinos.

Manifestaron que cualquier cambio en la zona periglacial impactará directamente en el caudal de los ríos mendocinos. Argumento clave: Sostienen que en un contexto de cambio climático y sequía extrema, proteger los glaciares es una cuestión de supervivencia.

El impacto para Mendoza

La reforma de la Ley de Glaciares es seguida de cerca por el Gobierno de Mendoza, que impulsa el desarrollo de la minería sustentable en departamentos como Malargüe. Sin embargo, las asambleas por el agua ya han manifestado su rechazo absoluto, prometiendo movilizaciones si la ley avanza en el Senado.

Este resultado en la Cámara de Diputados marca una nueva etapa en la tensión histórica entre producción y ambientalismo en la provincia. El destino de la cordillera mendocina queda ahora en manos de la Cámara Alta, donde los senadores por Mendoza deberán definir su postura final.