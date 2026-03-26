Violento asalto en Tunuyán: lo atacaron entre tres en una plaza y terminó hospitalizado

Un nuevo hecho de inseguridad sacudió a Tunuyán durante la madrugada de este jueves, cuando un joven fue brutalmente asaltado por tres sujetos en plena vía pública y terminó hospitalizado tras recibir un golpe en la cabeza.

El episodio ocurrió cerca de las 4:40 en la plaza del barrio El Rosedal (jurisdicción de Comisaría 15), donde la víctima fue sorprendida por los agresores, quienes lo atacaron y le robaron sus pertenencias personales en cuestión de minutos.

Según fuentes policiales, los delincuentes le sustrajeron un teléfono celular Motorola G15 y un bolso negro con efectos personales, tras lo cual se dieron a la fuga sin ser identificados hasta el momento.

El joven fue asistido y trasladado al Hospital Scaravelli (centro de referencia en la región), donde los médicos le diagnosticaron una herida cortante en el cuero cabelludo (aunque se encuentra fuera de peligro).

En la causa interviene la Unidad de Investigación Departamental Tunuyán junto con la Oficina Fiscal correspondiente (que ya trabaja en la recolección de pruebas para dar con los autores del hecho).