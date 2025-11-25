Video: Emotiva despedida al oficial Agustín Sosa en Tunuyán

La comunidad de Tunuyán despidió este lunes al oficial subayudante Agustín Sosa, quien recibió un emotivo homenaje por parte de sus compañeros de la Policía y sus seres queridos. En las redes sociales, colegas y amigos compartieron mensajes cargados de afecto y reconocimiento, destacando su compromiso y la huella que dejó en cada uno de ellos.

Durante la despedida, una extensa formación policial se ubicó a la vera de la calle para rendirle honores, y también acompañaron en silencio el paso del cortejo. Entre los mensajes que se hicieron públicos, sobresalió el de una compañera que expresó: “Hasta siempre mi Perrin, Agus. Siempre te recordaremos con lo más profundo de nuestros corazones. Volá alto, te fuiste con los honores que te merecés”.

El oficial Sosa, muy querido dentro de la fuerza y en la comunidad, fue despedido con muestras de respeto. Su partida generó un profundo pesar en Tunuyán, donde quienes lo conocieron destacan su vocación de servicio y calidad humana.

Q.E.P.D. Oficial Subayudante Agustín Sosa.

Fuente: Video redes sociales