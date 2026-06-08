Un patrullaje preventivo terminó con un detenido y el secuestro de cocaína en Tupungato

El operativo fue ejecutado por personal de la Subcomisaría San José en las inmediaciones del barrio Arco Iris. El sospechoso, de 30 años, ocultaba cuatro envoltorios con la sustancia prohibida dentro de un paquete de cigarrillos.

Un hombre de 30 años fue detenido en la mañana de este domingo tras ser sorprendido por las fuerzas de seguridad con dosis de estupefacientes en la vía pública. El procedimiento tuvo lugar a las 10:50 horas en las inmediaciones del barrio Arco Iris, en el departamento de Tupungato, bajo la órbita de la Subcomisaría San José.

La intervención se desencadenó en la intersección de las calles Filipini y 6 de Septiembre. En ese sector, los efectivos policiales se encontraban desarrollando tareas de patrullaje preventivo y procedieron a interceptar a un sujeto que circulaba de forma sospechosa para realizar una identificación de rutina.

Al verificar la identidad del ciudadano, identificado por las iniciales M.J.A. (30), mediante la utilización del sistema biométrico digital, los uniformados procedieron a efectuarle una requisa de seguridad. Como resultado de la inspección, los agentes hallaron ocultos en el interior de un paquete de cigarrillos cuatro envoltorios de papel blanco que contenían una sustancia blanquecina compatible con clorhidrato de cocaína.

Ante el hallazgo, se solicitó la presencia del personal de la Policía Contra el Narcotráfico (PCN) Valle de Uco, quienes arribaron al teatro de los hechos para realizar las pruebas de campo correspondientes y el pesaje oficial de la sustancia en presencia de un testigo hábil. Por disposición de las autoridades judiciales, el implicado fue trasladado a la sede policial y la causa quedó encuadrada como una presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, bajo la órbita y disposición del Juzgado Federal en turno.