Tunuyán entregó kits escolares

El Municipio, a través del área de Gestión Social, llevó adelante la entrega de kits escolares en diversas localidades del departamento. La iniciativa se desarrolló con el objetivo de acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo y garantizar que los estudiantes cuenten con los elementos básicos para su formación.

El operativo territorial permitió llegar a los distritos de Los Árboles, El Manzano, Los Sauces, El Algarrobo, Villa Seca, Colonia Las Rosas y Tunuyán Centro. En cada punto, los equipos de trabajo realizaron la distribución de los útiles de manera organizada, priorizando el acceso equitativo y la cercanía con los vecinos.

Los kits estuvieron destinados a alumnos de nivel primario y secundario, reafirmando el compromiso municipal con la educación y el acompañamiento a las trayectorias escolares. Desde Gestión Social destacaron la importancia de sostener este tipo de políticas públicas que, año tras año, se realizan impulsadas por el Municipio para promover la igualdad de oportunidades.