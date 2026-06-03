Atención Tunuyán: suspenden el operativo de la Veterinaria Móvil programado para hoy

La Municipalidad confirmó la interrupción del servicio gratuito de castración y vacunación por razones de fuerza mayor. El cronograma de visitas a los barrios será reprogramado y las autoridades informarán a la brevedad las nuevas fechas de atención.

La Municipalidad de Tunuyán informó de manera oficial que las actividades programadas para la jornada de hoy en el dispositivo de la Veterinaria Móvil quedaron suspendidas. El móvil sanitario, que viene recorriendo diferentes barrios y distritos del departamento ofreciendo cirugías de castración, vacunación y desparasitación gratuita para perros y gatos, debió interrumpir su atención habitual por razones de fuerza mayor.

Desde las áreas municipales a cargo del operativo solicitaron las disculpas correspondientes a los vecinos de la zona que tenían previsto acercarse con sus mascotas, muchas de las cuales ya cumplían con las horas de ayuno requeridas para las intervenciones quirúrgicas.