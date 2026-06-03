Investigaron el robo a una vivienda en San Carlos: sustrajeron una importante suma de dinero en efectivo

El ilícito ocurrió en el distrito de Eugenio Bustos mientras la propietaria de la casa se encontraba ausente. Los delincuentes ingresaron a la propiedad y se llevaron $400.000 que estaban guardados en una de las habitaciones.

Un nuevo hecho de inseguridad bajo la modalidad de escruche se registró en el departamento de San Carlos, donde delincuentes aprovecharon la ausencia de la moradora de una vivienda para ingresar y llevarse una importante suma de dinero en efectivo. La Policía local y el personal judicial ya se encuentran trabajando para intentar esclarecer el caso.

El episodio delictivo tuvo lugar este martes 2 de junio, alrededor de las 19:10 horas, en un domicilio ubicado sobre la calle El Indio, en el distrito de Eugenio Bustos. La víctima fue identificada como C.E.S., una mujer de 63 años de edad.

El robo y la intervención judicial

Según los primeros datos aportados por las fuentes policiales, la secuencia del robo se desencadenó de la siguiente manera:

La propietaria del inmueble se retiró de su domicilio durante la tarde del martes.

durante la tarde del martes. Al regresar horas más tarde, constató con gran indignación que personas desconocidas habían ingresado a la propiedad sin su consentimiento.

Tras revisar las instalaciones, descubrió el faltante de $400.000 en efectivo que guardaba ocultos en el interior de una de las habitaciones.

Ante el hallazgo, la mujer dio aviso inmediato a las autoridades. En el caso tomó intervención el ayudante fiscal de turno, quien dispuso las primeras directivas, solicitó las pericias correspondientes en el lugar del hecho para levantar posibles huellas e invitó formalmente a la damnificada a radicar la denuncia en la sede policial para avanzar con la causa penal.