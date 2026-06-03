Emotivo adiós a una leyenda del fútbol infantil de Tunuyán: falleció «Doña María»

El departamento despide con profundo dolor a María Lidia Coronel, una referente social que dedicó más de cuatro décadas a la contención y formación deportiva de cientos de niños de la región. Sus restos descansan en el cementerio local.

La comunidad del Valle de Uco se encuentra de luto tras conocerse la triste noticia del fallecimiento de María Lidia Coronel, entrañablemente conocida por todos los vecinos como «Doña María». Su partida generó una profunda conmoción entre familiares, amigos, conocidos y las sucesivas generaciones de jóvenes que pasaron bajo su guía. Sus restos fueron velados y ya descansan en el cementerio del departamento de Tunuyán.

Doña María dejó una huella imborrable en el plano social y deportivo de la región. Durante 43 años, llevó adelante una incansable labor comunitaria dedicada a enseñar a jugar al fútbol a niños de entre 6 y 12 años en la escuela Los Halcones, ubicada en Tunuyán.

Un legado impulsado por el amor y la contención

La trayectoria de María Lidia Coronel trascendió lo estrictamente deportivo. Su labor diaria en los potreros y canchas de la zona estuvo marcada por un fuerte compromiso con la vulnerabilidad social:

Su motor principal fue siempre el amor por el deporte y el bienestar de los más chicos.

y el bienestar de los más chicos. Buscó incansablemente brindar un espacio de contención y refugio para los pequeños a través de la pelota.

para los pequeños a través de la pelota. Se convirtió en una formadora de valores, inculcando el respeto, el compañerismo y la disciplina dentro y fuera de la cancha.

El legado de Doña María perdurará en el recuerdo de las familias tunuyaninas y en cada uno de los adultos que, en su niñez, encontraron en su escuela de fútbol un lugar donde crecer felices y contenidos.