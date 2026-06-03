Un choque entre un auto y una bicicleta en Colonia Las Rosas dejó a una mujer hospitalizada

El accidente ocurrió este martes por la tarde frente al Centro de Salud local. La ciclista sufrió politraumatismos y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Scaravelli tras colisionar con un vehículo.

Una mujer de 57 años, identificada como V.I.S., debió ser trasladada de urgencia al Hospital Regional Antonio J. Scaravelli tras protagonizar un siniestro vial este martes a las 18:30 horas en el distrito de Colonia Las Rosas, Tunuyán. El accidente de tránsito ocurrió sobre la calle Tabanera y la Ruta Provincial 92, exactamente frente al Centro de Salud de la mencionada localidad, lo que requirió la intervención inmediata de los profesionales médicos del lugar y del personal policial de la Comisaría 65°.

De acuerdo con las actuaciones e investigaciones de rigor, el hecho se desencadenó en momentos en que un automóvil Renault 19, conducido por un hombre de 40 años cuyas iniciales son H.F.O., circulaba por la calle Tabanera en el mismo sentido de marcha que la ciclista. Por razones que las autoridades intentan establecer mediante los peritajes correspondientes, la mujer se desplazó imprevistamente hacia la calzada central, provocando que el automovilista no pudiera esquivar el impacto y colisionara directamente contra la rueda trasera del biciclo, provocando la desestabilización de la víctima y su posterior caída al asfalto.

Tras el fuerte golpe, los profesionales del centro asistencial local auxiliaron rápidamente a la lesionada en el teatro del hecho y le diagnosticaron politraumatismos graves por accidente vial, disponiendo su derivación en ambulancia al nosocomio regional para estudios de mayor complejidad. Finalmente, los efectivos actuantes le realizaron el correspondiente test de alcoholemia al conductor del rodado mayor, cuyo dosaje arrojó un resultado definitivo de 0,00 gramos de alcohol en sangre, confirmando que se encontraba en total estado de sobriedad al momento de la colisión.