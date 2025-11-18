Son dos los detenidos por el brutal ataque a un joven en Tunuyán

La Fiscalía del Valle de Uco avanza en una investigación tras la feroz agresión sufrida por un hombre de 37 años a la salida de un boliche de Tunuyán el pasado fin de semana.

El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando Jesús Moyano fue atacado en las inmediaciones del local bailable “Colombia”, ubicado en la intersección de San Martín y Sarmiento, en Colonia Las Rosas. Según los primeros datos, el hecho se desató al momento del cierre.

A pocas horas del ataque, el fiscal Jorge Quiroga ordenó una serie de medidas urgentes. Tras recopilar declaraciones de testigos, dispuso dos allanamientos que culminaron con la detención de Francisco “Pato” Ramírez y Francisco “Pancho” Cuello, quienes serían señalados por su presunta participación en la golpiza.

Ambos sospechosos podrían enfrentar en breve la imputación por tentativa de homicidio, dado el diagnóstico médico de la víctima, que permanece internada en la terapia intensiva del Hospital Central con pronóstico reservado.

El domingo cerca de las 7.10, un llamado al 911 alertó sobre una pelea en la salida del boliche. Efectivos de la Comisaría 65° acudieron al lugar y entrevistaron a los involucrados, quienes relataron que la agresión comenzó tras una discusión con un grupo de hombres. Dos de ellos habrían atacado directamente a Moyano, dejándolo inconsciente sobre una ciclovía.

Un profesional del Servicio de Emergencias Coordinado asistió a la víctima en el sitio y constató lesiones de extrema gravedad: traumatismo encefalocraneal, una herida cortante en el cuero cabelludo, fractura de cráneo y alteraciones en el estado de conciencia. Tras una primera atención, fue llevado al Hospital Scaravelli y, debido a la complejidad de su cuadro, derivado al Hospital Central.

Por su parte, otros participantes de la riña no presentaron heridas significativas. En el operativo, uno de los presuntos agresores quedó identificado, aunque afirmó no recordar lo sucedido y no mostraba rastros de sangre en su ropa.

A pedido de la Fiscalía de turno, en la escena trabajaron equipos de Policía Científica y de la Unidad Investigativa, que verificaron la existencia de cámaras de seguridad privadas dentro del local, elementos que podrían resultar claves para el avance de la causa.